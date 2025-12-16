«Долбишь, долбишь, прыгаешь, прыгаешь». Петросян — о тренировочном дне у Тутберидзе

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала про обычный тренировочный день в группе Этери Тутберидзе, а также призналась, что у неё есть слабые стороны.

«Каждый день на работе начинается одинаково. Прям вот как в фильме. Каждый день приходишь: у тебя раскатка на льду, потом либо жеребьёвка, либо просто катаешь короткую программу и потом начинаешь работать над связками, над улучшением прыжков. И долбишь, долбишь, прыгаешь, прыгаешь.

Я знаю свои слабые стороны. Про них напишут — я же не буду обижаться. Я же знаю, что у меня есть с этим проблемы — значит, есть. Какие у меня слабые стороны? Пусть они останутся со мной и с теми людьми, которые вдруг их увидели», — сказала Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе».