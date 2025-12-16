Скидки
Ученица Моисеевой Дзепка — о 6-й победе подряд: больше рада чистому прокату, чем золоту

Ученица Моисеевой Дзепка — о 6-й победе подряд: больше рада чистому прокату, чем золоту
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка высказалась о шести подряд победах на юниорском Гран-при России.

— Для вас это уже шестая победа подряд. Какие эмоции по этому поводу?
— Не думала об этом, если честно. Тяжело ли не прерывать такую серию? Так складываются обстоятельства. Тут уж не только от меня зависит. Какие впечатления от золота финала Кубка Москвы? Я больше рада чистому прокату, чем золотой медали.

— Как шла подготовка к этому турниру?
— Никак, если честно. Тут три дня покаталась после Кубка Первого канала, вспомнила короткую программу, и вот я здесь. Тяжело ли? Непривычно, у меня такого опыта раньше не было, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

