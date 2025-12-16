Скидки
Фигурное катание

Победительница этапов ЮГПР — о пятерном прыжке от Малинина: не понимаю, как это возможно

Российская фигуристка София Дзепка заявила, что пока не представляет себе исполнение пятерного прыжка, который накануне анонсировал двукратный чемпион мира Илья Малинин.

— В короткой программе он зашёл на каскад с четверным акселем. Что думаете по этому поводу?
— Мне кажется, что ему, в принципе, несложно его исполнять. Я не знаю, почему не получилось именно на этом старте, но я уверена, что он делает это с лёгкостью. С относительной лёгкостью (улыбается). Получится ли у него сделать каскад в этом сезоне? Конечно, не сомневаюсь.

— Малинин также сказал, что после Олимпиады собирается показать публике пятерной прыжок. Поделитесь мыслями?
— Я опять повторюсь, что не могу поверить в это, если честно. Мне кажется, что это невозможное что-то (улыбается). Нет, я понимаю, что он его сделает, и я даже верю в это. Но я реально не понимаю, как это возможно. В общем, думаю, что ему удастся это сделать, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

