Победительница этапов ЮГПР — о Малинине: Илья — феномен. Не может человек так прыгать

Российская фигуристка София Дзепка назвала двукратного чемпиона мира Илью Малинина «феноменом» из-за его способности выполнять сложнейшие комбинации прыжков фигурного катания.

— Что скажете об Илье Малинине в финале Гран-при?

— Илья — феномен, тут даже нечего добавить (улыбается). Мне, если честно, сложно поверить. Особенно когда через несколько дней после окончания финала выложили его секвенцию четверной аксель – четверной аксель. Честное слово, я до сих пор не могу поверить, потому что для меня это просто что-то фантастическое (улыбается). И мне кажется, что не может просто человек так прыгать.

— На ваш взгляд, что помогает Илье Малинину не только делать, но и приумножать свой контент?

— Я не знаю, если честно, потому что я абсолютно не видела, как он тренируется, как он живёт, в принципе, что влияет на этот его грандиозный успех. Я знаю, что он в детстве занимался спортивной гимнастикой и что многие трюки, например, сальто и малиновый твист, этот вид спорта ему помогает выполнять. Но в целом что касается прыжков, это не поддаётся пока что моему объяснению (улыбается), — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.