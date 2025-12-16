Победительница этапов ЮГПР поделилась мнением, кто выиграет золото ОИ в танцах на льду

Российская фигуристка София Дзепка поделилась мнением, кого считает потенциальным победителем Олимпиады-2026 в танцах на льду.

— Понравились ли вам постановки Сизерона и Фурнье Бодри?

— Ритм-танец я их тоже смотрела. Он мне очень понравился, зажигательный. Произвольный тоже понравился, да, необычный.

— Что думаете об их противостоянии с Чок и Бэйтсом?

— Ну, тут сложно, я не знаю, мне кажется, что они идут примерно на одном уровне. Чтобы точно сказать, кто сильнее, одна из пар должна вырваться вперёд, мне кажется, в этой битве. То есть стать значительно лучше.

— На ваш взгляд, кто из них выиграет золото Олимпиады?

— Пока что, наверное, если судить по оценкам и итогам финала Гран-при, то Чок и Бэйтс. Но я думаю, что всё ещё может поменяться.

— Вам лично кому бы хотелось отдать золото в этой битве?

— Если честно, я смотрела только произвольный танец Чок и Бэйтса, а ритм-танец не видела, поэтому тоже не могу пока судить, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.