«Оскорбление нашей страны». Тарасова — об отмене парного катания на ЮОИ-2028

«Оскорбление нашей страны». Тарасова — об отмене парного катания на ЮОИ-2028
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость об исключении парного катания из программы юношеских Олимпийских игр — 2028, назвав их «оскорблением нашей страны, наших тренеров и наших детей».

Парное катание на соревнованиях будет заменено синхронным.

«На протяжении многих десятков лет российское и советское парное катание было одним из лучших в мире. Мы возглавляли, развивали и предлагали новые пути развития мирового парного катания, побеждали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Не понимаю этих людей и организацию, которая отвечает за спорт и которая про это забыла, не включив русских спортсменов в Олимпийские игры.

Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей. Они могут то же самое сделать и с любыми Олимпийскими играми. У них нет таких правил, по которым они могут это сделать, но правила они создают для себя сами. Я ненавижу непрофессиональный подход», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

