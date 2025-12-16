Дзепка: нравится Дикиджи с точки зрения техники, а эмоционально и артистично — Кондратюк

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, следит ли за российской серией Гран-при, а также поделилась, кто из спортсменов ей импонирует.

— За взрослыми этапами Гран-при России следили? Что скажете об итогах? Например, Марк Кондратюк — единственный, кто выиграл два этапа из двух.

— Да, конечно. Ну, я и за международными, и за российскими чуть-чуть поглядывала. У Марка очень интересные программы, очень яркие и эмоциональные в этом году, поэтому мне кажется, что вполне логично, что он победил дважды.

— Есть ли у вас фавориты в российской серии Гран-при?

— С технической точки зрения мне очень понравился Влад Дикиджи, а с эмоциональной и артистичной — Марк Кондратюк. Я думаю, что для всех стала открытием Маша Захарова, которая вернулась, причём вернулась сразу с четверными. На мой взгляд, это круто. Можно даже сказать, что это успех — она дважды остановилась в шаге от пьедестала. Маша молодец. И я хочу поддержать мою подругу и одногруппницу Машу Елисову, которая тоже дебютировала в этой серии Гран-при. И один раз тоже остановилась в шаге от пьедестала, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.