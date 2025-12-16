Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка: нравится Дикиджи с точки зрения техники, а эмоционально и артистично — Кондратюк

Дзепка: нравится Дикиджи с точки зрения техники, а эмоционально и артистично — Кондратюк
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, следит ли за российской серией Гран-при, а также поделилась, кто из спортсменов ей импонирует.

— За взрослыми этапами Гран-при России следили? Что скажете об итогах? Например, Марк Кондратюк — единственный, кто выиграл два этапа из двух.
— Да, конечно. Ну, я и за международными, и за российскими чуть-чуть поглядывала. У Марка очень интересные программы, очень яркие и эмоциональные в этом году, поэтому мне кажется, что вполне логично, что он победил дважды.

— Есть ли у вас фавориты в российской серии Гран-при?
— С технической точки зрения мне очень понравился Влад Дикиджи, а с эмоциональной и артистичной — Марк Кондратюк. Я думаю, что для всех стала открытием Маша Захарова, которая вернулась, причём вернулась сразу с четверными. На мой взгляд, это круто. Можно даже сказать, что это успех — она дважды остановилась в шаге от пьедестала. Маша молодец. И я хочу поддержать мою подругу и одногруппницу Машу Елисову, которая тоже дебютировала в этой серии Гран-при. И один раз тоже остановилась в шаге от пьедестала, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android