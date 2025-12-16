Победительница этапов ЮГПР ответила, увидим ли мы четверной аксель в исполнении женщины

Российская фигуристка София Дзепка поделилась мнением, возможно ли увидеть четверной аксель в женском исполнении.

— Илья уже замахивается на пятерной прыжок, давно исполняет четверной аксель. А между тем из девушек до сих пор никто не прыгнул кваксель, не говоря о каком-нибудь квинте. С чем это связано?

— Аксель у девочек — сложный прыжок, в принципе. Он не всем поддаётся физиологически, потому что любой парень, просто если он работает, он прыгнет тройной аксель, а вот девочка не всякая может.

— Как думаете, увидим ли мы четверной аксель от девушки в ближайшем будущем?

— Не знаю, если честно. Я пока что не знаю девочек, способных такое выполнить. Но в какой-то момент Александра Трусова тоже стала феноменом и победила гравитацию своими четверными прыжками. Поэтому я думаю, что вполне возможно — найдётся девочка, которая исполнит четверной аксель, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.