Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Победительница этапов ЮГПР ответила, увидим ли мы четверной аксель в исполнении женщины

Победительница этапов ЮГПР ответила, увидим ли мы четверной аксель в исполнении женщины
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка поделилась мнением, возможно ли увидеть четверной аксель в женском исполнении.

— Илья уже замахивается на пятерной прыжок, давно исполняет четверной аксель. А между тем из девушек до сих пор никто не прыгнул кваксель, не говоря о каком-нибудь квинте. С чем это связано?
— Аксель у девочек — сложный прыжок, в принципе. Он не всем поддаётся физиологически, потому что любой парень, просто если он работает, он прыгнет тройной аксель, а вот девочка не всякая может.

— Как думаете, увидим ли мы четверной аксель от девушки в ближайшем будущем?
— Не знаю, если честно. Я пока что не знаю девочек, способных такое выполнить. Но в какой-то момент Александра Трусова тоже стала феноменом и победила гравитацию своими четверными прыжками. Поэтому я думаю, что вполне возможно — найдётся девочка, которая исполнит четверной аксель, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android