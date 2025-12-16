Победительница этапов ЮГПР Дзепка рассказала, какие турниры хотела бы увидеть у юниоров

Фигуристка София Дзепка ответила на вопрос, какие турниры хотела бы увидеть у юниоров.

— Юниорам уже сделали свой Кубок Первого канала, а какие ещё турниры хотели бы увидеть у фигуристов этого возраста?

— Я думаю, что, в принципе, интересным был бы прыжковый юниорский турнир. Сейчас тенденция такая, что у юниоров больше прыжков ультра-си, и в таком случае большее количество человек, наверное, смогли бы их показать публике.

— А «Русский вызов»?

— О, да! Тоже было бы классно. Но хотя… Наверное, сложно. Потому что, на мой взгляд, «Ледниковый период», который был — это разновидность «Русского вызова», но только для детей.

— Если пофантазировать, то какой номер представили бы публике?

— Это тоже неоднозначный ответ, потому что каждый год на «Русском вызове» есть какая-то определённая тема. Я, если честно, сама иногда думала насчёт какого-то показательного номера, вдруг мне понадобится. Меня, конечно, пока ещё никто никуда не звал (улыбается). Но гипотетически я думаю, что это был бы какой-то новый для меня образ, который было бы интереснее выразить именно в показательном номере, а не в соревновательной программе, потому что не все номера подходят под формат соревнований. Я думаю, что я бы включила в этот номер какой-нибудь реквизит, что было бы интересно.

— Сразу же вспоминаются слова Алдара Самбуева о его желании выйти на лёд с баяном. Не хотели бы что-то подобное попробовать?

— Я на баяне не играю, поэтому (смеётся)… Не знаю, если честно. Но да, мне кажется, включить какой-то реквизит будет очень интересно (улыбается).

— На ваш взгляд, юниорам не хватает таких взрослых турниров, получается?

— Нет, я не считаю, что не хватает. Юниоры — это юниоры, у них в любом случае недостаточно опыта пока что. И я считаю, что, наоборот, хорошо, что есть эти турниры, и хорошо, что они есть именно у взрослых, потому что это намного интереснее было бы в плане зрителей. Смотреть всякие такие развлекательные турниры у взрослых — намного зрелищнее, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.