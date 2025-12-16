Скидки
Победительница этапов ЮГПР Дзепка ответила, какой самый необычный подарок ей дарили

Фигуристка София Дзепка поделилась, какой самый необычный подарок получала, а также рассказала о своих хобби.

— Есть какие-то хобби?
— Да. Я люблю рукодельничать, например, я могу порисовать, вот это вот всё. Ещё мне очень нравится организовывать праздники. Например, скоро Новый год, и я к нему очень основательно готовлюсь. Я, наверное, постараюсь подготовить, если у меня будет время, подарки для всех близких, для семьи и придумать какие-нибудь развлечения на новогоднюю ночь — организовать новогодний стол, вот этим всем я очень люблю заниматься (улыбается).

— А какой вам самый необычный подарок дарили?
— Пианино, наверное, мне на день рождения подарили.

— Вы умеете играть?
— Я училась раньше. Я первые два класса занималась в музыкальной школе, но потом тренировки начали отнимать всё больше и больше времени, и у меня уже не хватало сил на то, чтобы тянуть и обычную школу, и музыкальную, и тренировки. Поэтому пришлось мне оставить музыкалку. Но сейчас на пианино играют мои братья, они занимаются. Один уже закончил музыкальную школу, а второй продолжает ещё.

— А что вы играли на пианино?
— Произведения школьной музыкальной программы. Ну то есть я до второго класса не играла ничего серьёзного. Просто какие-то этюды всякие. Из того, что умею, могу до сих пор Happy Birthday сыграть (улыбается). Что могу сыграть, помимо Happy Birthday? Ничего, не помню (смеётся). Могу гаммы сыграть.

— Вы упомянули в качестве увлечений готовку. Кому готовите и что именно?
— Семье — маме, папе, братьям. В основном, наверное, готовлю выпечку какую-то или сладости (улыбается).

— Тренеров угощали своими изысками? Готовите ли торты, например?
— Да, угощала. Торты я готовлю, да. Как мне кажется, готовлю я неплохо. Я думаю, что могу осилить практически любое кондитерское изделие, за исключением тех, которые требуют уже особенной технологической аппаратуры и так далее. Я, конечно, не хочу возомнить себя великим кулинаром и кондитером, но, в общем-то, ассортимент у меня большой (улыбается).

— Если говорить о вашей любви к организации праздников, вы, получается, и на какие-то торжества готовите сладости, тортики?
— Да, я помогаю в целом стол накрывать и люблю что-нибудь сладенькое к столу приготовить. Например, в качестве новогодней сладости у меня имбирные пряники хорошо заходят (улыбается), — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

