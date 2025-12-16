Бронзовый призёр первенства России Дзепка рассказала, какие предметы ЕГЭ будет сдавать

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, какие предметы планирует сдавать на ЕГЭ.

— Уже думали, какие будете сдавать ЕГЭ?

— Пока готовлюсь к обществознанию и английскому из дополнительных. Но вообще, насчёт полного набора предметов — если честно, я ещё прямо до конца не выбрала, потому что я всё думала насчёт направления, куда потом идти учиться, поэтому точно пока ещё не могу ничего сказать. Нет вариантов просто.

— Нет даже, допустим, плана пойти учиться на тренера?

— Нет, я на тренера не собираюсь идти пока что. Я сейчас в социально-экономическом классе, поэтому я думаю, что будущее направление будет связано с какими-нибудь гуманитарными науками: социологией, экономикой. Политологией, может быть. А может и не быть (смеётся). Вообще, очень интересно это всё изучать, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.