Дзепка рассказала о спектакле, который вдохновил её поставить программу о гонении евреев

Фигуристка София Дзепка рассказала о своих увлечениях вне льда и раскрыла, какой спектакль вдохновил её на возможную постановку новой программы.

— Чем увлекаетесь вне льда?

— Я стараюсь учиться как можно больше сейчас, потому что такой период, можно так сказать. В общем, основное время занимают тренировки и учёба, а так… В качестве досуга у меня обычно какие-то культурные мероприятия вроде походов в театр. Я их очень люблю. И готовка, наверное, меня сильно разгружает.

— Какой спектакль запомнился больше всего?

— Если честно, я обычно хожу на хорошие спектакли, их все можно выделить. За день до короткой программы, например, я была на спектакле «Леопольдштадт». Мне очень понравилось, эта тема достаточно серьёзная и глубокая — она про гонение евреев, я даже подумала о том, чтобы поставить программу на эту тему.

— У Марка Кондратюка как раз одна из программ на подобную тему.

— Я бы не хотела что-то подобное. Я хотела бы придумать что-то своё, что-то интересное, оригинальное. Но да, возможно, выбрать тематику такую.

— А откуда у вас такая любовь к театру?

— Мама приучила. У меня мама очень любит театр, и мы с ней ходим вместе.

— Интересуетесь ли другими видами искусства?

— Да, мне очень нравятся художественные музеи, я очень люблю выставки, посвящённые разным направлениям в искусстве, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.