Дзепка объяснила, чем сальхов и тулуп в исполнении Валиевой и Ханю отличаются от других

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка рассказала, чем четверные прыжки в исполнении Камилы Валиевой и Юдзуру Ханю отличаются от остальных.

— На ваш взгляд, у кого лучший четверной сальхов? Четверной тулуп?

— Мне очень нравился сальхов у Камилы Валиевой и у Юдзуру Ханю. Тулуп тоже у Камилы нравился.

— Чем эти четверные прыжки в их исполнении отличаются от других?

— Они прилагают меньше усилий к ним, а ещё положение их тела и форма во время прыжка чисто зрительно очень красивы, по моему мнению, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.