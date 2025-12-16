«Смотреть его не планирую». Роднина — о предстоящем чемпионате России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не планирует смотреть предстоящий чемпионат России, который пройдёт с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, так как у неё нет интереса к внутрироссийским соревнованиям.

«Знаю, что послезавтра начинается чемпионат России, но смотреть его не планирую. Давно говорила, что наблюдать за нашими внутренними соревнованиями мне совершенно неинтересно. Даже попадание Гуменника и Петросян на Олимпиаду это не изменило. Что нового в двух участниках среди тех же наших ребят?

Периодически я вижу и читаю что-то о российском фигурном катании: кто сколько четверных прыгнул, какая сумма баллов. Делать выводы и выделять кого-то из спортсменов исходя из этого я не считаю правильным.

Точно могу сказать, что и Петросян, и Гуменнику будет важно выиграть предстоящий чемпионат России. Победа в нём — гарантия определённой уверенности. Они с сентября в хорошей форме, а нужно сохранить её до самой Олимпиады. Это очень сложно, поэтому мы должны увидеть на чемпионате России их готовность.

Я уже давно не понимаю один момент, связанный с чемпионатом России. Почему он проводится в декабре, хотя относится к следующему году? Не вижу смысла делать так в годы, пока мы не участвуем в международных соревнованиях. Очень интересно узнать причину, по которой у нас такой необычный календарь. Скорее всего, все хотят хорошо отдохнуть на зимних каникулах», — приводит слова Родниной Sport24.