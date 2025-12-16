Победительница этапов ЮГПР — об учёбе: знания по биологии очень важны в нашем виде спорта

Фигуристка София Дзепка ответила на вопрос, как, по её мнению, спорт помогает в учёбе.

— Чувствуете ли, что спорт вам в чём-то помогает в учёбе? В дисциплине, допустим?

— Да, есть такой момент. Точнее, даже не дисциплина, а преодоление себя. Например, иногда не хочется садиться за учёбу, а ты говоришь себе, что тебе надо. Всё — пошла и сделала.

— А в чём учёба помогает спорту?

— Ну, учёба, в принципе, помогает во всех сферах жизни. Это интеллектуальное развитие мозга, оно не может отрицательно влиять.

— Может, какой-то конкретный пример есть?

— Ну, например, знания, которые мне даёт биология, очень важны в нашем виде спорта. Они объясняют очень многие закономерности, и физика в том числе, кстати. Но в первую очередь для меня была важна биология. У нас очень интересный учитель, который вовлечён в свой предмет, и он рассказывает, на самом деле, очень погружённо. Когда в том году проходили анатомию человека, большинство тем были очень важны, и я понимала, что они объясняют. Например, для чего в спорте нужна разминка, на что влияют какие-то другие факторы, как работают мышцы, как работает организм, нервная система. В общем, это всё очень важно.

— Есть любимые предметы у вас?

— В целом мне нравится обществознание. Мне не нравится зубрить, скажем так (смеётся). Но, опять-таки, оно объясняет многие общественные процессы, что для меня очень интересно. Мне нравится история в общих чертах, потому что, мне кажется, это даже как хобби очень интересно. И также мне нравится, наверное, биология. Особенно раздел анатомии.

— А нелюбимые предметы есть?

— Да, физкультура (смеётся). Учительница по физкультуре особо не идёт на уступки, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.