Победительница этапов ЮГПР Дзепка: в этом сезоне сложно совмещать тренировки и учёбу

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, как справляется с задачей совмещать учёбу и тренировки.

— Вы сказали, что серьёзно занимаетесь учёбой, а как вообще она у вас идёт?

— Если честно, очень мало времени в связи с тренировочным расписанием, и я очень стараюсь использовать любую возможность для того, чтобы что-то сделать по учёбе.

— Как удаётся совмещать серьёзные тренировки и учебу?

— В этом сезоне очень сложно, если честно. Как-то большая нагрузка в школе сейчас, потому что все учителя, особенно по профильным предметам, готовят к ЕГЭ. И задают в связи с этим большой объём всякого материала, а у меня просто чисто физически нет времени этим всем заниматься, и поэтому школа немного отстаёт.

— Вы учитесь в обычной школе или онлайн?

— Да, в обычной, на очном образовании. Это ужас (смеётся).

— Как устроен ваш тренировочный день в связи с этим?

— В среднестатистический день у меня тренировка, школа, тренировка. Возвращаюсь я достаточно поздно и стараюсь успеть сделать какие-то уроки после возвращения. И иногда не получается, иногда сразу ложусь спать, потому что приезжаю поздновато.

— Идут ли вам учителя на уступки в чём-то?

— Некоторые учителя — да. Я бы даже сказала, что в основном идут. Потому что со многими учителями я уже с пятого класса, они привыкли к моему такому тяжёлому графику и, в общем-то, даже делают мне небольшие поблажки.

— В чём, если не секрет?

— Дают какие-то работы на оценку на дом, потому что обычно оценки выставляются у нас только за письменные работы именно на уроке, когда мы лично сидим и пишем. А так я могу что-то дома сделать и принести.

— Приходилось ли когда-то жертвовать тренировкой ради учебы или наоборот?

— Да, конечно, и так, и так было. И могла не пойти лишний раз в школу ради тренировки, и могла, наоборот, пропустить тренировку из-за того, что нужно какую-то важную работу написать, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.