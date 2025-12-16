Ягудин, Тотьмянина, Маринин и другие фигуристы выступят в шоу Ильи Авербуха «Буратино»

Премьера новогоднего ледового спектакля Ильи Авербуха «Буратино» на музыкальную сказку Алексея Рыбникова впервые в этом году пройдёт на новой площадке во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 декабря по 7 января.

В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звёзды российского фигурного катания. Главную роль Буратино исполнит победительница и призёр этапов юношеских Гран-при, недавно выигравшая взрослый Гран-при России Алиса Двоеглазова, а роль черепахи Тортиллы — легенда советского спорта Тамара Николаевна Москвина.

Тема нынешнего спектакля выбрана не случайно. Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всём Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту двухсерийную музыкальную историю, где в ролях заняты выдающиеся Ролан Быков, Владимир Этуш, Рина Зелёная, Владимир Басов и другие, а песни из этого фильма знали все наизусть от первой до последней строчки. Кроме того, в 2026 году будет ещё один юбилей: исполняется 90 лет пьесе Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которую он в своё время написал для Центрального детского театра по личной просьбе Наталии Сац. Наконец, летом этого года отметил свои юбилей композитор Алексей Рыбников, уже давно ставший живым российским классиком.

«Новогодние спектакли обычно создаются с единственной целью — развлечь детей и их родителей на длинных зимних каникулах, но в этом году мы решили привнести в развлекательный контент ещё и историческую составляющую и напомнить всем о «трёх китах» советского детского культурного наследия: сказке Алексея Толстого, телевизионном фильме Леонида Нечаева и выдающемся композиторе Алексее Рыбникове. Без этой истории и этой музыки невозможно представить себе наше детство, и мне как отцу и режиссёру очень важно бережно передать эту любовь и следующему поколению детей», — сказал Авербух.

«Я сделан на радость людям — такой девиз у Буратино! И я как автор рад, что Буратино сам руководит своей судьбой. Он самостоятельный герой и к 50-летию фильма устроит тут целый юбилей: кино выходит, ставится балет на льду. Есть перспективы! Хотя спектакли по «Буратино» всегда шли и идут по стране, их много. Но сейчас он словно заново оживает: мне кажется, начинается вторая жизнь этого мистического, детского и не очень детского персонажа. Во всём мире «Пиноккио» выходит каждый год в виде нового фильма. А вот на льду его никогда не ставили. Посмотрим, как получится, но должно получиться очень хорошее шоу: исполнители такие замечательные, а режиссёр-постановщик Илья Авербух – просто прекрасный», — поделился композитор Алексей Рыбников.