Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух представит рождественское шоу во Дворце гимнастики Ирины Винер

Илья Авербух представит рождественское шоу во Дворце гимнастики Ирины Винер
Премьера нового рождественского шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» состоится 28 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер. Этим масштабным спектаклем знаменитый режиссёр поздравляет всех любителей фигурного катания с наступающим Новым годом.

«Канун Нового года и Рождества — особенное время для каждого человека, вне зависимости от возраста. Все мы ждём чуда, и именно в декабре всегда кажется, что волшебство где-то совсем близко. Однако я хочу напомнить, что сотворить чудо для себя можем и мы сами, и лучшее, что есть в мире — это любовь. Она наполняет нашу жизнь смыслом, поэтому мы решили назвать нашу программу «Аллилуйя любви», это ода любви во всех её проявлениях», — сказал Авербух.

В гала-концерте примут участие звёзды российского фигурного катания сразу нескольких поколений: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, бронзовые призёры Олимпиады, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, бронзовый призёр Олимпиады, чемпион Европы Марк Кондратюк, бронзовый призёр чемпионата России Матвей Ветлугин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Софья Леонтьева и призёр этапов Гран-при России Даниил Горелкин, обладатели золота и бронзы Спартакиады Мария Фефелова и Артём Валов, а также известные спортсмены, представители действующей сборной нашей страны Анна Фролова, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов, Артём Федотов, Мария Голубева, Алексей Усков, Евгения Рябцева, Анастасия Игнатьева, Евгений Семененко и другие.

За музыкальную часть отвечает народный артист России Сергей Жилин и его оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз», а это значит, что весь вечер зрителей ждёт живая музыка самых разных стилей и жанров.

«Я очень рад начать сотрудничество с выдающимся мастером Ильёй Авербухом. Ранее мы неоднократно пересекались на съёмочной площадке, а теперь впервые работаем вместе на льду: это действительно значимое и интересное событие для меня и оркестра «Фонограф-Джаз». Мы уверены, что яркое ледовое шоу в сердце столицы в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» и звёзд фигурного катания подарят зрителям настоящую атмосферу новогодних праздников, и конечно, любви!» — сказал Жилин.

Знаменитые фигуристы представят ледовые шоу в рамках «Зимы в Москве»
