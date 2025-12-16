Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин и Медведева предположили, каким будет пьедестал у мужчин на чемпионате России

Ягудин и Медведева предположили, каким будет пьедестал у мужчин на чемпионате России
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева и чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух спрогнозировали, как будет выглядеть пьедестал почёта в мужском одиночном катании на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Ягудин: Я думаю, что Гуменник, Кондратюк, Дикиджи. Я чисто логикой иду, что у Пети задача более глобальная – это Олимпиада, а не чемпионат России. Он всё равно сейчас, на мой взгляд, на коне. Кондратюк прекрасен, но знаю его как ярого фаната совершать череду каких-то мелких ошибок. Почему на третьем Влад? Потому что просто напрыгает на третье. Хотя по презентации и так далее Семененко и правда на таком небольшом подъёме идёт.

Медведева: Гуменник, Кондратюк, Семененко. Третье место зависит от того, кто и сколько напрыгает.

Авербух: Кондратюк, Гуменник, Семененко, — сказали бывшие фигуристы в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026
Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android