Ягудин и Медведева предположили, каким будет пьедестал у мужчин на чемпионате России

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева и чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух спрогнозировали, как будет выглядеть пьедестал почёта в мужском одиночном катании на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Ягудин: Я думаю, что Гуменник, Кондратюк, Дикиджи. Я чисто логикой иду, что у Пети задача более глобальная – это Олимпиада, а не чемпионат России. Он всё равно сейчас, на мой взгляд, на коне. Кондратюк прекрасен, но знаю его как ярого фаната совершать череду каких-то мелких ошибок. Почему на третьем Влад? Потому что просто напрыгает на третье. Хотя по презентации и так далее Семененко и правда на таком небольшом подъёме идёт.

Медведева: Гуменник, Кондратюк, Семененко. Третье место зависит от того, кто и сколько напрыгает.

Авербух: Кондратюк, Гуменник, Семененко, — сказали бывшие фигуристы в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».