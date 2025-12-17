Скидки
Ягудин: произошла стагнация и, может быть, даже деградация в женском одиночном катании

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин низко оценил текущий уровень женского одиночного катания как в России, так и в мире.

«На мой взгляд, действительно произошла стагнация и, может быть, даже и деградация в нашем женском одиночном фигурном катании. Если бы не закрывалось бы это окно возможностей [международные соревнования], то и наши не останавливались бы в развитии. А так получилось, что эта внутренняя конкуренция не настолько была мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс.

И он, к сожалению, немножко увял. Но это также и сказалось на мировой арене. У них — своя изоляция, у нас — своя изоляция», — сказал Ягудин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

