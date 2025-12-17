Авербух: чемпионат России выиграют Степанова/Букин. Шансов у Кагановской и Некрасова нет

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух спрогнозировал, как будет выглядеть пьедестал почёта в танцах на льду на грядущем чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Конечно, в первую очередь жалко, что Хаврониной и Нарижного нет. Потому что была бы, конечно, битва.

Интриги не будет, выиграют Степанова/Букин. Потому что по всем показателям этапов Гран-при им давали такой коэффициент… В нашем варианте это немножко такой Малинин и все остальные – вот они сейчас стоят в российских танцах. Есть Степанова/Букин и все остальные.

Я прекрасно понимаю, что сейчас буду в невыгодным положении. Во-первых, потому что действительно все хотят всегда новых победителей. Естественно, что все хотят уже свергнуть короля. Я являюсь поклонником пары Кагановская/Некрасов, прям реально. Потому что они класснейшие, и они реально – следующее четырёхлетие. Но то, что я видел, и как судили Степанова/Букина на том же этапе Гран-при в Москве… Ощущение, что шансов у Кагановской и Некрасова нет, поэтому я говорю об этом как есть», – сказал Авербух в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».