«Кровь хлещет, фонтанчиком начала литься». Захарова — о травме и восстановлении после неё

18-летняя российская фигуристка Мария Захарова, вернувшаяся в этом сезоне на соревнования после долгого перерыва из-за серьёзной травмы, рассказала, как получила повреждение и как восстанавливалась после него.

— У тебя была травма, из-за которой ты пропустила достаточно много. Как справлялась и восстанавливалась?

— Было достаточно тяжело и морально, и физически. Меня поддерживали близкие, семья. Справилась. Наверное, физически было легче после травмы восстановиться и всё это переносить, чем морально, потому что у меня таких травм раньше не было. И врачи не говорили, что будет, смогу я выходить дальше на лёд или нет. Никто никаких надежд мне не давал, но, слава богу, всё сложилось наилучшим образом.

— Были ли мысли всё бросить?

— Были. Врачи давали шанс ноге 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить. Думала только о том, чтобы мне просто можно было ходить. Так продолжалось около четырёх-пяти месяцев, потом удалось выбраться из этой ситуации. Поддержка близких помогла.

— У тебя было два перерыва после травм. После того как ты вернулась и восстановилась, случилось столкновение с другим фигуристом. Что там произошло?

— Я вернулась после травмы, восстановила четверной тулуп очень быстро, где-то за месяц. Прихожу на тренировку и по кругу решила сделать дупель. Посмотрела — никого нет, начинаю заезжать, уже стою, чтобы оттолкнуться, прыгнуть, и там мальчик выезжает с лутца, начинает замахиваться на тулуп. А этот мальчик, он такой очень «сухой», весь на мышцах, и я понимаю, что эта нога летит в меня… Ударила выше колена.

Я упала, сначала вообще не поняла, что случилось. Думала, чуть-чуть порезала, ничего страшного. Начинаю вставать, ко мне подъезжает второй тренер, я смотрю, у меня просто… У меня кровь хлещет, фонтанчиком начала литься. Меня выносят, мы ждём скорую, 20 минут. Сначала добежал врач из ЦСКА — она была на другом катке.

Мне всё забинтовали, привезли в больницу, сделали УЗИ. Так получилось, что удар пришёлся рядом с коленной чашечкой, врачи боялись, что какие-то осколки там могли остаться. Сделали операцию, а потом сообщили, что мне очень повезло: не было задето ничего, кроме четырёхглавой мышцы и нервов всяких — чашечка и сухожилия остались целыми.

Восстановление было долгим, потому что я согнуть ногу не могла из-за повреждения мышцы — её зашивали. Приходилось разрабатывать. Порез случился в октябре 2024 года, полноценно тренируюсь примерно с апреля.

— Что чувствовала, когда увидела фонтан крови из твоей ноги?

— Честно, я была как-то не удивлена, в тот день у мамы был выходной. Помню, как Елена Германовна [Буянова] звонит моей маме, а я просто смотрю в отчаянии, чтобы ей ничего сейчас не сказали, потому что просто ужас будет, я только после травмы пришла, мамы первый день нет — и всё, опять что-то случилось. Мне суют нашатырь, а я: «Подождите, давайте сначала разберёмся». Был скорее страх того, что мне снова будут делать операцию, — приводит слова Захаровой Sport24.