Ягудин — о феномене Малинина: правда, есть он и есть все остальные фигуристы

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал победу двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в финале серии Гран-при ISU.
«Настолько у него большущий запас, он позволяет ему не задумываться о каком-то страхе или волнении. Он решает по ходу: смотря с какими ногами я проснусь. То есть настолько велик отрыв, что он может, просто смеясь, приезжать на соревнования. Громаднейший запас.
Что я, что Женя Плющенко, что другие фигуристы – мы были плюс-минус где-то рядом, ну, Женя и я на полшажочка впереди, но этого запаса нам не хватало, чтобы ментально быть настолько расслабленными, а у него правда есть он и есть все остальные фигуристы», — сказал Ягудин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».
