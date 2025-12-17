Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин — о феномене Малинина: правда, есть он и есть все остальные фигуристы

Ягудин — о феномене Малинина: правда, есть он и есть все остальные фигуристы
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал победу двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в финале серии Гран-при ISU.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

«Настолько у него большущий запас, он позволяет ему не задумываться о каком-то страхе или волнении. Он решает по ходу: смотря с какими ногами я проснусь. То есть настолько велик отрыв, что он может, просто смеясь, приезжать на соревнования. Громаднейший запас.

Что я, что Женя Плющенко, что другие фигуристы – мы были плюс-минус где-то рядом, ну, Женя и я на полшажочка впереди, но этого запаса нам не хватало, чтобы ментально быть настолько расслабленными, а у него правда есть он и есть все остальные фигуристы», — сказал Ягудин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android