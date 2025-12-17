Скидки
«Мы с тобой — это сплошной цирк». Загитова поздравила сестру с совершеннолетием

«Мы с тобой — это сплошной цирк». Загитова поздравила сестру с совершеннолетием
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила младшую сестру Сабину с совершеннолетием.

«С днём рождения тебя, моя 18-летняя красотка!

В этот особенный день хочу сказать, как я тебя люблю и горжусь тобой. Мы с тобой — это сплошной цирк: хохочем до слёз над самыми глупыми шутками, валяемся на полу от смеха, пока живот не заболит. А помнишь, как мы ругаемся из-за ерунды? Я в тот момент готова тебя прибить подушкой, но тут же вспоминаю: «Эй, это же моя любимая сестра!» И всё прощается.

Ты всегда можешь на меня положиться — в беде, в радости, в любом приключении. Я с тобой навсегда, и ничто нас не разлучит. Пусть твои 18 будут яркими, полными смеха, любви и мечты сбывающихся! Обнимаю крепко-крепко. Твоя Big sis», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

