«При чём тут Настя?» Ягудин прокомментировал поведение Галлямова в отношении Мишиной

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин оценил словесные нападки Александра Галлямова в адрес своей партнёрши Анастасии Мишиной после неудачного проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Омске.

«То, что мы увидели, это продолжение достаточно длинной истории. Когда эти типа подколы Баха и так далее у Галлямова были в социальных сетях. Это продолжение вот этой вседозволенности. Немножко такого, на мой взгляд, всё-таки хамского поведения по отношению к главе МОК, и это вылилось потом… То есть границы стираются, и вылилось вот в это. Есть хорошая фраза Тарасовой: «Ищи говно в себе». Ты в паре, это пара, это одно единое целое. Поддержка не получилась — так это ты её не поднял, извини! При чём тут Настя?» — сказал Ягудин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».