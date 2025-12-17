Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«При чём тут Настя?» Ягудин прокомментировал поведение Галлямова в отношении Мишиной

«При чём тут Настя?» Ягудин прокомментировал поведение Галлямова в отношении Мишиной
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин оценил словесные нападки Александра Галлямова в адрес своей партнёрши Анастасии Мишиной после неудачного проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Омске.

«То, что мы увидели, это продолжение достаточно длинной истории. Когда эти типа подколы Баха и так далее у Галлямова были в социальных сетях. Это продолжение вот этой вседозволенности. Немножко такого, на мой взгляд, всё-таки хамского поведения по отношению к главе МОК, и это вылилось потом… То есть границы стираются, и вылилось вот в это. Есть хорошая фраза Тарасовой: «Ищи говно в себе». Ты в паре, это пара, это одно единое целое. Поддержка не получилась — так это ты её не поднял, извини! При чём тут Настя?» — сказал Ягудин в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».

Материалы по теме
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
«Вот и думай, хочешь ли ты позориться». Прокат Мишиной/Галлямова в Омске завершился драмой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android