Авербух — о допуске юниоров: подлейшая история. Обидно, что мы сидим и радуемся

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юниоров до международных соревнований.

«Мне кажется, что это очень важно для нашего спорта, нашего будущего. Удар по юниорам был под дых, если честно. Это как обескровить вообще приток истории, по мне это подлейшая история абсолютно.

Мне вообще обидно, что мы сидим и вот прямо радуемся, что нас куда-то… Нас несправедливо отстранили! Нам вот дверку приоткрыли, и мы тут сидим радуемся.

Я понимаю, что мы радуемся, с одной стороны. С другой стороны — это так унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву. И какой-то у меня здесь всё время такой дискомфорт. Но если от этого уйти, то, конечно, возвращение именно юниорского спорта — это очень важно для страны, это очень важно для мотивации детей, которые пойдут заниматься дальше.

Потому что, конечно, сколько бы мы ни говорили, но закрытое окно международных турниров, конечно, перестаёт мотивировать какую-то часть родителей отдавать своих детей заниматься спортом», – сказал Авербух в шоу «Каток» на канале «ДоброFON».