Вопрос допуска юных российских фигуристов на турниры ISU будет рассмотрен не ранее января

Вопрос возможного возвращения юных российских фигуристов будет рассмотрен не ранее января. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Следующее заседание совета ISU запланировано на январь. Как и на всех заседаниях совета, повестка дня будет определяться советом, и мы не в состоянии заранее подтвердить, какие конкретные пункты будут обсуждаться.

Согласно нашему предыдущему заявлению, решения о допуске к соревнованиям ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», — приводит слова представителя пресс-службы ISU ТАСС.