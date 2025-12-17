Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вопрос допуска юных российских фигуристов на турниры ISU будет рассмотрен не ранее января

Вопрос допуска юных российских фигуристов на турниры ISU будет рассмотрен не ранее января
Комментарии

Вопрос возможного возвращения юных российских фигуристов будет рассмотрен не ранее января. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Следующее заседание совета ISU запланировано на январь. Как и на всех заседаниях совета, повестка дня будет определяться советом, и мы не в состоянии заранее подтвердить, какие конкретные пункты будут обсуждаться.

Согласно нашему предыдущему заявлению, решения о допуске к соревнованиям ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», — приводит слова представителя пресс-службы ISU ТАСС.

Материалы по теме
Костылеву, Лазарева и других звёзд фигурки выпускают в мир! Что решил МОК по нашим юниорам
Костылеву, Лазарева и других звёзд фигурки выпускают в мир! Что решил МОК по нашим юниорам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android