Фигурное катание

Алёна Леонова назвала трёх претенденток на золото ЧР по фигурному катанию

Алёна Леонова назвала трёх претенденток на золото ЧР по фигурному катанию
Комментарии

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова назвала фаворитов предстоящего чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Обычно у нас на чемпионате России конкуренция идёт между девочками из группы Тутберидзе. Поэтому говорить о том, что Петросян единственный претендент, – нет, я бы так не стала говорить. Потому что и Хуснутдинова, и Садкова, и Двоеглазова очень сильны, и, конечно, они будут бороться за первое место. Любая из этих девочек, я считаю, может стать первой.

Что касается Аделии, тут вообще говорить-то особо и не нужно, ведь она сейчас не отбирается никуда, она на Олимпиаду едет, поэтому вообще не стоит за неё переживать. Что там обсуждать, если для неё это больше своего рода прокат, чем отбор куда-либо. То есть её задача просто не получить травму, не болеть и усиливать контент. Всё», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Комментарии
