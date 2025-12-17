Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян восстановила тройной аксель к чемпионату России — 2026

Аделия Петросян восстановила тройной аксель к чемпионату России — 2026
Комментарии

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян восстановила тройной аксель в преддверии чемпионата России — 2026. Видео с исполнением прыжка опубликовали в социальных сетях группы тренера Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне-2025/2026 Петросян ни разу не делала тройной аксель на соревнованиях. В соцсетях также ни разу не публиковали исполнение данного прыжка.

Чемпионат России — 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря 2025 года. На турнире будет разыграно всего четыре комплекта наград: в женском одиночном, мужском одиночном, парном катании и танцах на льду.

Материалы по теме
Не Петросян единой. Кто составит конкуренцию Аделии на ЧР в Петербурге?
Не Петросян единой. Кто составит конкуренцию Аделии на ЧР в Петербурге?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android