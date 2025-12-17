Аделия Петросян восстановила тройной аксель к чемпионату России — 2026

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян восстановила тройной аксель в преддверии чемпионата России — 2026. Видео с исполнением прыжка опубликовали в социальных сетях группы тренера Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне-2025/2026 Петросян ни разу не делала тройной аксель на соревнованиях. В соцсетях также ни разу не публиковали исполнение данного прыжка.

Чемпионат России — 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря 2025 года. На турнире будет разыграно всего четыре комплекта наград: в женском одиночном, мужском одиночном, парном катании и танцах на льду.