Тарасова: чемпионат России по фигурному катанию лучше и интереснее, чем чемпионат Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России — 2026.

«Я чемпионат России очень люблю и ценю буквально с детских лет, когда я сама на нём выступала. Это одно из лучших соревнований в мире. Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы.

Жду борьбы в каждом виде, настоящих открытий, интереснейших программ и борьбу лидеров за звание чемпиона России. Это большое дело.

Насколько важно Гуменнику и Петросян победить на чемпионате России с учётом предстоящей Олимпиады? Победят они или нет — всё равно нужно очень хорошо кататься. Они едут на Олимпийские игры, поэтому будут стараться кататься здорово. Чемпионат России — главное соревнование сезона, но у Петросян и Гуменника главное соревнование будет на Олимпиаде», — приводит слова Тарасовой Sport24.