Траньков — о женском фигурном катании: не могу назвать стагнацией. Уровень чуть-чуть упал

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил состояние женского одиночного катания в России и в мире.

«Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал. Но важно, что и возраст повысился, а это тоже причина. Теперь сильные юниорки не могут так рано выходить во взрослое катание.

Однако всё равно есть девочки, которые выполняют тройной аксель или четверные прыжки. Да, есть небольшой спад, если сравнивать с поколением Трусовой, Щербаковой и Валиевой, которое блистало на Олимпиаде. Но у нас нет международных турниров, и возраст повысился, так что всё объяснимо. У нас всё равно довольно высокий уровень.

Зарубежные спортсменки, конечно, подтянулись к нам, особенно в исполнении тройного акселя. Теперь в женском одиночном катании тройной аксель не имеет такого вау-эффекта, потому что многие его уже удачно исполняли на соревнованиях. Однако во всём остальном отрыв сохранился. Например, с четверными прыжками только наши девочки могут выступать», — приводит слова Транькова Sport24.