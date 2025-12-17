Победители ЮГПР Гусева и Овчинников — об обнулении поддержек на этапах: значит, так надо

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников прокомментировали инцидент, произошедший на этапе Гран-при в Казани, когда паре не засчитали исполненную в программе поддержку.

— На обоих этапах Гран-при вам обнулили поддержку. Что думаете по этому поводу?

Овчинников: Очень много слов уже было сказано об этих поддержках...

Гусева: Значит, так надо. Мы не имеем права допускать, чтобы нашли согнутый локоть. Этого не надо.

Овчинников: Но если судьи так решили, мы согласны с этим решением и никак не хотим спорить с ними.

— Как работали над поддержками после этого?

Овчинников: Я работал над локтевыми суставами. Растягивал бицепсы, закачивал трицепс, чтобы локоть стабильнее смотрелся в поддержках, чтобы чётко всё было. Подсказывали тоже. Старался максимально вытягивать, чтобы не было никаких вопросов.

Гусева: То же самое. Я с ним в паре катаюсь, поэтому толком отличий нет, работаем вместе (смеётся).

— Было ли страшно делать этот элемент после обнулений?

Овчинников: Скорее всего, в Омске срыв элемента произошёл именно по этой причине. Потому что в Омске тяжело было ехать именно мне, со всеми этими поддержками. Перед каждой поддержкой, думал именно о том, чтобы снова не случился такой инцидент. Но, как говорится, чего больше всего боишься, скорее всего, и произойдёт...

Гусева: Как это и произошло.

Овчинников: Но это тоже опыт, я сделал из этого какие-то свои выводы. Надо просто идти, выполнять свою работу и не думать ни о чём.

— Максим Траньков писал пост в вашу поддержку. Обсуждали ли ситуацию с ним лично?

Овчинников: Он сказал голову не забивать. Сказал, что до нас просто докопались, если кратко говоря.

Гусева: Сказал не забивать голову всем этим, работать дальше, в таком же режиме.

— Дал ли Максим вам какой-нибудь технический совет?

Овчинников: После Казани… Опять же, я не хочу спорить с решением судей, потому что мы уважаем их работу, и не хотелось бы давать какие-то комментарии по поводу согнутого или нет локтя. Если судьи так решили, локоть был согнут. Поэтому как-то так.

— Как вообще оцените прошедшие для себя этапы?

Овчинников: На самом деле, мы довольны результатом, потому что катаемся всего второй сезон. Прокладываем свой путь, работаем дальше, совершенствуемся. Всё равно мы уже улучшились, сделали шаг вперёд огромный, поэтому мы в целом довольны, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.