Ученики группы Тутберидзе: хотели бы стать первой парой, прыгающей ультра-си на стартах

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, заявили, что хотели бы стать первой парой, исполняющей на соревнованиях прыжки «ультра-си».

— Даниил, в соцсетях вы делились чистыми попытками элементов «ультра-си». Как начали их изучать?
Овчинников: Прыгал я ультра-си ещё в одиночном. Уже в парном, в межсезонье решил вспомнить четверные прыжки. Кто его знает, может, что-то получится в будущем (улыбается).

— Таисия, а вы не пробовали элементы «ультра-си»? Какие хотели бы попробовать?
Гусева: На тот момент у меня был стрессовый перелом, поэтому не пробовала. Хотела бы попробовать тройной аксель.

— Даниил, а какие ультра-си вы прыгаете?
Овчинников: В межсезонье собрал тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Причём сальхов в одиночном никогда не выезжал. Но в парном получилось. И ещё планирую уже в следующем межсезонье учить четверной лутц.

— Хотели бы стать первой парой, которая будет прыгать ультра-си на соревнованиях?
Гусева: Хотелось бы (улыбается).
Овчинников: Это, конечно, сверх чего-то, но кто его знает. Невозможное возможно.
Гусева: В ближайшем будущем, в течение лет 10−15, кто-нибудь это сделает. 100%! Найдутся два хороших одиночника, их поставят в пару, они это будут делать спокойно (смеётся), -- сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

