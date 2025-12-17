Пара группы Тутберидзе — о финале Кубка Москвы: был выполнен каскад, который задумывался

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников оценили своё выступление в финале Кубка Москвы.

— Как оцените прокат произвольной программы в финале Кубка Москвы?

Гусева: Выступление достаточно хорошее. Самое главное — был выполнен каскад, который задумывался. Напрыгивала его долго. Радует, что получилось.

Овчинников: Мы довольны, несмотря на не очень хорошую короткую программу, смогли собраться с силами и показать достаточно рабочий и неплохой прокат. Тренеры сказали, что эти соревнования стали успешными, но мы будем идти дальше и больше.

— Как тренеры отреагировали на произвольную программу? Что скажете о бронзе?

Овчинников: В целом после проката похвалили. Сказали, молодцы, что боролись за каждый элемент.

Гусева: Просто старт. После Гран-при уже как-то спокойно, потому что вот самое главное у нас было — откатать хорошо этапы. Вот и всё, впечатлений нет.

Овчинников: Не сказать, что для нас это какие-то мегаважные старты были, но просто у нас до Нового года не будет никаких соревнований, поэтому мы решили здесь выступить. Всё равно это какой-никакой опыт. Мы научились, несмотря на короткую, нужно всё равно собираться, выходить и катать произвольную хорошо. Поэтому ради опыта здесь выступили. Да, третье место, но всё равно… В общем, всё бывает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.