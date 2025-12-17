Победители этапа ЮГПР — о своей КП: взяли музыку Ханю — он фигню какую-нибудь не выберёт!

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании рассказали, почему решили взять для короткой программы музыкальную композицию, под которую катался японский фигурист Юдзуру Ханю.

— Расскажите немного о своих программах.

Гусева: Короткая программа у нас в японском стиле, Юдзуру Ханю катал под эту музыку. Произвольная программа — не знаю даже, как объяснить. Просто красивая музыка.

Овчинников: Евгений Плющенко катался под музыку из нашей произвольной. Музыка со сменой настроения. Она более заряженная, где-то более лиричная. Думаю, она нам подходит.

— Какую программу вам больше нравится катать?

Гусева: Короткую.

Овчинников: Мне, наверное, произвольную больше нравится.

— Ваша короткая программа — это посвящение Юдзуру Ханю, получается?

Гусева: Нет, это не программа-посвящение. Просто нашли музыку, посмотрели то, что катал Юдзуру Ханю. Мы знали, что он катал под неё. И всё, решили поставить.

Овчинников: Ну да, Юдзуру Ханю фигню какую-нибудь не выберет, правильно? (смеётся) Как-то мы взяли его музыку. Хорошая музыка, тематика есть японского стиля, его фирменного, можно сказать. Стараемся чувствовать себя японцами в этой программе (улыбается).

— Часто ли пересматриваете эту программу Ханю?

Овчинников: Когда был в одиночном, очень часто пересматривал. Именно вот эту японскую программу очень часто пересматривал. Потом, понятное дело, время немного прошло, в пары перешёл. Ну и Юдзуру со спортом закончил. Поэтому раньше пересматривал, а сейчас — нет.

Гусева: Больше смотрю сейчас трансляции международных стартов — и взрослых и юниоров. Конечно, Илья Малинин — это просто отдельный вид искусства. Я всех смотрю.

— Пересматриваете ли именно в этом сезоне японскую программу Ханю, чтобы вдохновиться?

Гусева: Именно смотреть — нет.

Овчинников: Нет, за последнее время не пересматривал, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.