«Она делает невероятные вещи». Михайлов сравнил Костылеву с Ильёй Малининым

Российский хореограф Никита Михайлов, работающий с рядом известных фигуристов, заявил, что видит сходство между чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой и двукратным чемпионом мира Ильёй Малининым.

— В Минске публику впечатлила и Лена Костылева.

— Леночка была после травмы. Она боец, делала свой максимум. Где-то четверные прыжки не получились, да, но ведь это ультра-си! Да и общая форма после всех проблем со здоровьем и восстановлений была неоптимальная. Как спортсменку мы Лену знаем и любим. Она очень одарённая. Я бы её сравнил в некотором роде с Ильёй Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь.

— В каком плане видите сходство?

— В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Ещё не полностью раскрыт прыжковый потенциал – в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут ещё больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чём-то схожи.

Она произвела на меня очень классное впечатление. Мы познакомились несколько лет назад, делали программы. Лена всегда была максимально исполнительной, не отказывалась от элементов. Если что-то не получалось, сама предлагала потренировать. Очень коммуникабельна и адаптивна ко многим вещам. Ей нравится усложняться, она хочет делать больше и лучше, чем есть сейчас, что у спортсменов встречается нечасто. Это качество присуще лидерам и фанатам нашего спорта. А как дальше у неё всё сложится – будем наблюдать.

Где-то бывали проблемы с мамой. На репетициях она вклинивалась, делала замечания Лене, у них бывали словесные перепалки на этот счёт. Это, безусловно, добавляло стресса. А когда Лена была одна, никаких проблем не было. Я лично желаю ей удачи во всём, — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».