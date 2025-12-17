Победители этапа ЮГПР Гусева и Овчинников рассказали, какие качества Ханю их восхищают

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, какие спортивные качества их восхищают в японском фигуристе Юдзуру Ханю.

— Что хотели бы взять у Юдзуру Ханю?

Гусева: Наверное, тройной аксель и попытки четверного акселя.

Овчинников: Мне очень нравились тулуп и сальхов четверные, как он прыгал.

— Что насчёт личных качеств?

Овчинников: Меня всегда удивляло в нём… Несмотря на то что он в 2014 году выиграл Олимпиаду, всё равно пошёл на вторые Игры и тоже их выиграл. Просто многие спортсмены после выигранных Олимпийских игр заканчивают со спортом. Считают, всё, цель выполнена, можно пойти отдохнуть. Меня удивляет именно то, что он настолько спортсмен, пошёл на вторую Олимпиаду.

Гусева: И потом была ещё третья Олимпиада в 2022 году! Это просто поражает.

— Себе бы хотели такую же долгую карьеру?

Гусева: Да, конечно. Очень хотелось бы! Самое главное, чтобы здоровье позволяло и физические силы.

Овчинников: Да, самое главное, чтобы здоровье позволяло. И, если честно, как мне кажется, задача в юниорах — это сохраниться до мастеров. Потому что юниорские старты — это, прежде всего, опыт перед тем, как выйти в мастера. И самое главное — это сохранить своё здоровье, форму, чтобы потом спокойно выступать по взрослым.

— А есть ли у вас кумир?

Гусева: Женя Медведева. Женя нравится артистизмом, спокойствием и прыжками.

Овчинников: Юдзуру Ханю, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.