Победители этапа ЮГПР: понимали, что если пойдём в парное, только к Тутберидзе в группу

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, почему приняли решение встать в пару в группе Этери Тутберидзе.

— Была ли конкретная причина, по которой вы перешли в парное катание?

Гусева: У меня не было конкретной причины. Просто я понимала, что рано или поздно мне придётся перейти в пары, потому что по комплекции достаточно маленькая, мне не в кого расти. Поэтому всё равно я осознавала, что рано или поздно перейду в пары. Но думала, что лет в 15. А так оказалось, что я в 12 лет в парное перейду.

Овчинников: Как таковой весомой причины не было, но начиная лет с 14, мне всегда говорили, что я буду хорошим парником, что мне нужно парное катание. Я всегда отнекивался, но в одиночном уже не складывалось немного, потому что были травмы очень частые, два сезона выступал буквально на нескольких стартах. И всё-таки подумал, раз уж люди во мне видят хорошего парника, стоит попробовать. И пришёл на просмотр к Этери Георгиевне.

— Что для вас самое сложное в этой дисциплине?

Гусева: Самое, мне кажется, главное в парах — это взаимопонимание. Чувствовать партнёра, не ругаться.

Овчинников: В целом да. Так и есть.

— Может, какие-то технические элементы вам особенно тяжело даются?

Гусева: Нет. Все легко даются в целом.

Овчинников: Да, всё абсолютно. Мы всё умеем. Мы все элементы легко выполняем на максимум, на четвёртый уровень. Просто главное — это собираться, выходить на старт и всё делать.

— Как именно случился переход в группу Этери Тутберидзе?

Овчинников: Я пришёл на просмотр, когда изначально работал Алексей Тихонов. Он меня знает с 11 лет, тоже с самого детства говорил: «Вырастешь, и я тебя в пары заберу» (улыбается). Когда я у Виктории Буцаевой катался, он тоже звонил, спрашивал, не хочу ли прийти. Но я понимал, если пойду в парное, только к Этери Георгиевне в группу. Потому что там хорошие тренеры, конкуренция, с тобой будут работать.

Гусева: Когда была ещё в Челябинске, мне тоже твердили, что я идеальная парница. С мамой думали, что уеду в Питер, наверное, к Тамаре Николаевне Москвиной. Но приехала в одиночное катание на просмотр в группу Полины Игоревны Цурской. И вот мне там предложили попробовать в парах у Этери Георгиевны Тутберидзе, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.