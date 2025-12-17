Пара Тутберидзе — о новом каскаде в ПП: хотим, чтобы программа была максимальной сложности

Российские фигуристы-юниоры Таисия Гусева и Даниил Овчинников заявили, что планируют усложнять контент в произвольной программе.

— Какую цель перед вами поставили тренеры на финал Кубка Москвы?

Гусева: Нужно было чисто прыгнуть каскад лутц-тулуп-аксель, который мы накатывали.

— В заявке на произвольную программу стоял каскад лутц-аксель-аксель. Вы для подстраховки заявили секвенцию?

Гусева: Не совсем. Было задумано, что мы тут прыгнем лутц-тулуп-аксель. Просто все сезоны, которые катаемся, прыгали лутц-аксель-аксель. Я напрыгала хорошо лутц-тулуп-аксель, мы вставили его в прокат.

Овчинников: Идём на усложнение всё равно, чтобы программа была максимальной сложности. Будем напрыгивать этот каскад к первенству России, чтобы там чисто показать произвольную программу.

— Как работали над добавлением нового каскада в произвольную программу?

Гусева: Напрыгивала много раз, прям много-много-много. И довела до идеала, чтобы вставлять в произвольную программу.

Овчинников: Количеством, конечно, это всё напрыгивается-напрыгивается. Это не сразу происходит в нужное время. И в паре сначала тоже не получалось, потому что всё равно новый каскад, тяжело подстроиться под друг друга. И сейчас не идеально, но всё равно мы идём к этому, прокладываем свой путь. Поэтому к первенству России мы его уже стабильно напрыгаем.

— Кто под кого подстраивается в прыжках?

Гусева: Подстраиваемся под обоих. Допустим, я люблю перед тулупом стоять долго, чтобы прямо раскатить и сделать такую небольшую дугу. Поэтому Даня подстраивался именно под тулуп.

Овчинников: В любом случае арное катание — это работа двоих. И где-то кто-то в каких-то элементах может уступать, где-то кто-то может подстраиваться. Всё равно у каждой пары, мне кажется, это по-разному происходит. Поэтому в каких-то элементах девочки подстраиваются, в каких-то пацан больше должен подстроиться. Поэтому так, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.