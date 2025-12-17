Пара Тутберидзе: не имеешь права расслабляться, когда с тобой катаются Бойкова/Козловский

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, как их мотивирует работа рядом с парой Дмитрий Козловский/Александра Бойкова и другие фигуристы из группы Этери Тутберидзе.

— Помните первую тренировку в новой группе?

Овчинников: Первая тренировка… Таси в тот день не было, она ещё была в отпуске. И я тогда первые свои подводящие, можно сказать, элементы делал с Полиной Шешелевой. Тася через неделю пришла. Честно, уже трудно вспомнить, что было в первую тренировку. Мы скользили параллельно — это единственное, что помню. Но вроде быстро скатались и начали делать элементы.

Гусева: Помню, ушла на старший лёд, где катались мастера. Так получилось почему-то, конкретную причину не помню. Прыгала, вращалась, скользила и всё.

— Что больше всего нравится в тренировочном процессе в вашей группе?

Гусева: Смотреть, наверное, кто твои конкуренты. Ты уже понимаешь, что они могут, что не могут, но всё равно со всеми общаемся. Как-то больше конкуренция, наверное.

Овчинников: Если в группе, конечно, очень хорошо, когда тренируешься там, где бушует такая конкуренция, что наша команда забирает каждый этап Гран-при, вот. И, конечно, это немножко подстёгивает, чтобы не сидел на одном месте…

Гусева: Не расслаблялся.

Овчинников: Да. Всегда идти вперёд, не сбавлять темп. И, конечно, когда с тобой на льду катаются Бойкова с Козловским, не имеешь права расслабляться. Смотришь на них и понимаешь, что нужно двигаться туда, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.