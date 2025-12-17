Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученики группы Тутберидзе рассказали, что хотели бы перенять у Бойковой и Козловского

Ученики группы Тутберидзе рассказали, что хотели бы перенять у Бойковой и Козловского
Комментарии

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, какие элементы хотели бы перенять у пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

— Следите за старшими коллегами?
Овчинников: Конечно.

Гусева: Они сами катаются на льду, Саша меня успокаивает, поддерживает. Последнюю неделю мне было очень тяжело, вообще не понимала, что происходит. Саша поддержала, успокоила (улыбается).

Овчинников: Всегда, когда они едут какие-то связки, просто стою около бортика и сияющими глазами наблюдаю за их элементами, потому что каждый элемент — это мощь, сила, за этим всегда приятно наблюдать (улыбается).

— Получается, у вас в парном катании ориентиры — это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Что хотели бы перенять у них?
Гусева: Да, всё так. Хотела бы перенять элементы, наверное, Сашино упорство. Саша упёртая, она делает до конца всё. И мне она этим прямо очень нравится.

Овчинников: Скорость, мощь, сильное катание, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Обнуление поддержки? Значит, так надо». Интервью с парой Тутберидзе Гусевой/Овчинниковым
Эксклюзив
«Обнуление поддержки? Значит, так надо». Интервью с парой Тутберидзе Гусевой/Овчинниковым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android