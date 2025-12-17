Ученики группы Тутберидзе рассказали, что хотели бы перенять у Бойковой и Козловского

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, какие элементы хотели бы перенять у пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

— Следите за старшими коллегами?

Овчинников: Конечно.

Гусева: Они сами катаются на льду, Саша меня успокаивает, поддерживает. Последнюю неделю мне было очень тяжело, вообще не понимала, что происходит. Саша поддержала, успокоила (улыбается).

Овчинников: Всегда, когда они едут какие-то связки, просто стою около бортика и сияющими глазами наблюдаю за их элементами, потому что каждый элемент — это мощь, сила, за этим всегда приятно наблюдать (улыбается).

— Получается, у вас в парном катании ориентиры — это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский? Что хотели бы перенять у них?

Гусева: Да, всё так. Хотела бы перенять элементы, наверное, Сашино упорство. Саша упёртая, она делает до конца всё. И мне она этим прямо очень нравится.

Овчинников: Скорость, мощь, сильное катание, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.