Победители этапа ЮГПР Гусева и Овчинников поделились, как пришли в фигурное катание

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в юниорском парном катании, рассказали, как они попали в фигурное катание в детском возрасте.

— А как вы пришли в мир фигурного катания? Таисия, вы начинали в Челябинске, получается?

Гусева: Я начинала в Челябинске. Мне было три года. Мама хотела меня отдать в какой-то спорт. Сначала пошла на гимнастику — мне сказали, что я сильно низкая. Потом какое-то время ходила на танцы, хотела завязывать с фигурным катанием. В три года пришла на массовое катание вместе с мамой, потом меня взял тренер в группу. Затем в лет пять−шесть я поступила в школу «Тодес» в Челябинске. Потом переехала в Москву.

Овчинников: Я родился в Москве, начинал заниматься там же. Изначально в четыре года пришёл в Хрустальный, катался в Хрустальном в 10 лет. Не у Этери Георгиевны, я пробовался у неё, но она меня тогда не взяла (улыбается). В 10 лет я прокатался в Хрустальном, прямо с самого начала. Потом в 13 лет я перешёл в «Москвич» к Виктории Буцаевой. Прокатался у неё три года. На протяжении всего этого периода мне регулярно говорили про парное катание, но очень хотел быть именно одиночником, в какой-то момент решил всё-таки прийти попробовать, и вот так всё получилось удачно. Мама моя сама очень любила фигурное катание. Наверное, поэтому и отдала меня в этот вид спорта.

— Нравилось ли вам в детстве заниматься фигурным катанием?

Гусева: Мне очень нравилось. Не получилась из меня какая-то суперская одиночница, но просто нравилось. Каталась в удовольствие.

Овчинников: В четыре года, когда нас отдают туда, мы вряд ли понимаем, нравится нам это или нет. Осознание уже приходит чуть попозже…

Гусева: Привели, оставили и сказали: «Катайся» (улыбается).

Овчинников: Да-да-да (улыбается). Но со временем, когда уже начинаешь чуть взрослеть, приходит понимание по этому делу. Если нравится, остаёшься, катаешься, работаешь, а если нет, надо заканчивать.

— А в какой момент вы поняли, что для вас фигурное катание — это что-то серьёзное?

Овчинников: Наверное, всё-таки лет в 10 приходит это осознание, что ты спортсмен, должен работать и добиваться каких-то результатов. Лично у меня где-то в этом возрасте пришло полное осознание, чем я занимаюсь, ради чего это делаю, какие у меня цели.

Гусева: Как сюда переехала, в Москву.

— Таисия, тяжело ли вам дался переезд?

Гусева: Мама боялась, но решилась на этот верный шаг. За это я ей очень благодарна, что дала мне возможность. В целом просто собрались, приехали на просмотр, вначале в одиночное катание, потом мне предложил Максим Сергеевич Болотин в парное катание. Затем в марте приехала на просмотр в парное. Наверное, за неделю меня просмотрели, даже меньше, и взяли. Маме я очень благодарна за такую возможность.

— С кем вы переезжали, кроме мамы? Скучаете ли по Челябинску, есть ли любимые места?

Гусева: С мамой и братом. По Челябинску не скучаю, меня там ничего не держит. Любимое место? Дом. И каток, наверное, для меня очень родной. Какие-то воспоминания прямо хорошие. Была…

Овчинников: Подруга.

Гусева: Да, подруга — Саша, с ней очень хорошо общаюсь по сей день. Когда приезжаю в Челябинск, с ней встречаюсь.

— В марте как раз пройдёт финал Гран-при в Челябинске.

Гусева: Я очень рада этому (улыбается)! Много с кем увижусь. Побуду дома. И, наверное, съезжу к бабушке, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.