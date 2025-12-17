Хореограф Никита Михайлов оценил потенциальное возвращение Трусовой в спорт

Российский хореограф Никита Михайлов, работающий с рядом известных фигуристов, оценил потенциальное возвращение в профессиональный спорт серебряного призёра Олимпиады в Пекине Александры Трусовой.

— Зрители шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» были в восторге от Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной. Как оцените их уровень?

— Для меня не было большим удивлением, что они так хорошо готовы, потому что я уже работал с ними, когда ставил номера. Нам осталось только дождаться Диму Алиева. Хочется пожелать ему здоровья.

— Про возвращение Косторной с Георгием Куницей мы уже знаем. Но ведь и по Саше Трусовой так сразу и не скажешь, что она отказалась от планов вернуться.

— Абсолютно с вами согласен.

— Верите, что возможно возвращение Александры?

— Конечно! Скажу так – мне кажется, её тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – тройной риттбергер отвечают на все такие вопросы сами за себя. Те, кто закончили со спортом, такие вещи не прыгают, особенно после родов. Саша успела так быстро восстановиться, что мы дополнительно усилили её программу по сравнению с тем, что ставили изначально, — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».