Пара Тутберидзе — об изучении четверного подкрута: вышли на лёд и сделали с первой попытки

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в парном катании среди юниоров, рассказали, как учили четверной подкрут.

— Как решились на изучение четверной подкрутки?

Гусева: После сбора в Кисловодске. Нам ещё на сборе говорили, что будем в скором времени изучать четверную подкрутку. Просто в один день сказали на полу: «Давайте четверной подкрут». Потом вышли на лёд и сделали с первой попытки.

Овчинников: Нам про четверной подкрут говорили ещё в середине прошлого сезона, что хотят от нас его увидеть, потому что видели потенциал в тройном. Прошли сборы в Кисловодск и мы как-то быстро, раз-раз, сделали четверной подкрут без каких-либо проблем. Но в произвольной программе он чуть-чуть с помарочкой удался, но ничего страшного. Такое редко бывает.

— Не было ли страха изучать этот элемент?

Гусева: Я не боюсь изучать новые элементы. Для меня наоборот — большее желание делать появляется. Именно его сразу же идти и делать. Интересно изучать новые элементы, чтобы не останавливаться на одном месте и не стоять.

Овчинников: Тася для меня, на удивление, очень смелая. Потому что я смотрю на других партнёрш, которые боятся выбросов, подкруток, но Тася бесстрашная, поэтому мы как-то легко на четвёртую подкрутку пошли.

— Не думали, что стоило бы увеличить стоимость четверных элементов в парном катании?

Гусева: Думаю, да, надо увеличить. Особенно стоимость выбросов.

Овчинников: Наверное, всё-таки да, стоит, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.