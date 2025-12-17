Чемпионат России — 2026, танцы на льду: порядок выступления фигуристов в ритм-танце

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Спортсмены представят ритмические танцы в первый день соревнований.
Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в ритм-танце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления танцоров на льду.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Ритм-танец. Порядок выхода фигуристов на лёд
1. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков.
2. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
3. Алиса Абдуллина/Егор Петров.
4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
5. Ольга Фёдорова/Павел Драко.
6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.
8. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
9. Анна Щербакова/Егор Гончаров.
10. Анна Коломенская/Артём Фролов.
11. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
12. Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
14. Александра Степанова/Иван Букин.
15. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.