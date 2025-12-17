Чемпионат России — 2026, танцы на льду: порядок выступления фигуристов в ритм-танце

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Спортсмены представят ритмические танцы в первый день соревнований.

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в ритм-танце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления танцоров на льду.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Ритм-танец. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков.

2. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

3. Алиса Абдуллина/Егор Петров.

4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

5. Ольга Фёдорова/Павел Драко.

6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

8. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

9. Анна Щербакова/Егор Гончаров.

10. Анна Коломенская/Артём Фролов.

11. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

12. Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

14. Александра Степанова/Иван Букин.

15. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.