Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России — 2026, танцы на льду: порядок выступления фигуристов в ритм-танце

Чемпионат России — 2026, танцы на льду: порядок выступления фигуристов в ритм-танце
Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Спортсмены представят ритмические танцы в первый день соревнований.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Не началось

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в ритм-танце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления танцоров на льду.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Ритм-танец. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков.
2. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
3. Алиса Абдуллина/Егор Петров.
4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
5. Ольга Фёдорова/Павел Драко.
6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.
8. Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
9. Анна Щербакова/Егор Гончаров.
10. Анна Коломенская/Артём Фролов.
11. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
12. Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
14. Александра Степанова/Иван Букин.
15. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Календарь Чемпионата России по фигурному катанию -- 2026
