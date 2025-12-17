Чемпионат России — 2026, спортивные пары: порядок выступления фигуристов в КП

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Спортсмены, выступающие в парном катании, представят короткие программы в первый день соревнований.

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления спортивных пар.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.

2. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко.

3. Анна Москалёва/Артём Родзянов.

4. Майя Шегай/Андрей Шадерков.

5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов.

6. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

8. Таисия Щербинина/Артём Петров.

9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

10. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

11. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

12. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.