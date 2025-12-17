Ученики группы Тутберидзе Гусева и Овчинников рассказали о своей мечте в фигурном катании

Фигуристы-юниоры Таисия Овчинникова и Даниил Гусев рассказали, о чём мечтают в фигурном катании.

— Какой у вас план на этот сезон?

Гусева: План — попасть в основной состав сборной. И, наверное, тройка призёров на первенстве России.

Овчинников: Чисто катать, наверное, обе программы.

— Есть мечта в фигурном катании?

Гусева: Мне кажется, как у всех — это выиграть Олимпийские игры. Или вообще хотя бы в них принять участие. А так, у меня мечта — выйти на международную арену.

Овчинников: Все мы, спортсмены, понимаем, что самые главные старты — это Олимпийские игры. С самого детства, как мы встаём на коньки, до нас и родителей доходит, что Олимпийские игры — это цель. Поэтому, как у любого фигуриста, Олимпийские игры — это самое важное в карьере, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.