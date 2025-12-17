Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученики группы Тутберидзе Гусева и Овчинников рассказали о своей мечте в фигурном катании

Ученики группы Тутберидзе Гусева и Овчинников рассказали о своей мечте в фигурном катании
Комментарии

Фигуристы-юниоры Таисия Овчинникова и Даниил Гусев рассказали, о чём мечтают в фигурном катании.

— Какой у вас план на этот сезон?
Гусева: План — попасть в основной состав сборной. И, наверное, тройка призёров на первенстве России.
Овчинников: Чисто катать, наверное, обе программы.

— Есть мечта в фигурном катании?
Гусева: Мне кажется, как у всех — это выиграть Олимпийские игры. Или вообще хотя бы в них принять участие. А так, у меня мечта — выйти на международную арену.
Овчинников: Все мы, спортсмены, понимаем, что самые главные старты — это Олимпийские игры. С самого детства, как мы встаём на коньки, до нас и родителей доходит, что Олимпийские игры — это цель. Поэтому, как у любого фигуриста, Олимпийские игры — это самое важное в карьере, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Обнуление поддержки? Значит, так надо». Интервью с парой Тутберидзе Гусевой/Овчинниковым
Эксклюзив
«Обнуление поддержки? Значит, так надо». Интервью с парой Тутберидзе Гусевой/Овчинниковым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android