Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России — 2026, мужчины: порядок выступления фигуристов в короткой программе

Чемпионат России — 2026, мужчины: порядок выступления фигуристов в короткой программе
Комментарии

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Мужчины-одиночники представят свои короткие программы в пятницу, 19 декабря.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Не началось

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления мужчин.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Мужчины. Короткая программа. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. Матвей Ветлугин.
2. Дамир Черипка.
3. Семён Соловьёв.
4. Никита Сарновский.
5. Даниил Самсонов.
6. Глеб Лутфуллин.
7. Александр Мельников.
8. Роман Савосин.
9. Макар Игнатов.
10. Андрей Мозалёв.
11. Артур Даниелян.
12. Артём Ковалёв.
13. Григорий Фёдоров.
14. Николай Угожаев.
15. Пётр Гуменник.
16. Марк Кондратюк.
17. Владислав Дикиджи.
18. Евгений Семененко.

Календарь Чемпионата России — 2026
Материалы по теме
Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026
Последний турнир Петросян и Гуменника перед Олимпиадой: чемпионат России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android