Чемпионат России — 2026, мужчины: порядок выступления фигуристов в короткой программе

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Мужчины-одиночники представят свои короткие программы в пятницу, 19 декабря.

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристов на лёд в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления мужчин.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Мужчины. Короткая программа. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. Матвей Ветлугин.

2. Дамир Черипка.

3. Семён Соловьёв.

4. Никита Сарновский.

5. Даниил Самсонов.

6. Глеб Лутфуллин.

7. Александр Мельников.

8. Роман Савосин.

9. Макар Игнатов.

10. Андрей Мозалёв.

11. Артур Даниелян.

12. Артём Ковалёв.

13. Григорий Фёдоров.

14. Николай Угожаев.

15. Пётр Гуменник.

16. Марк Кондратюк.

17. Владислав Дикиджи.

18. Евгений Семененко.