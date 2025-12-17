Чемпионат России — 2026, женщины: порядок выступления фигуристок в короткой программе

Завтра, 18 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Женщины-одиночницы представят свои короткие программы в пятницу, 19 декабря.

Накануне состоялась жеребьёвка, определившая порядок выхода фигуристок на лёд в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью выступления женщин.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Женщины. Короткая программа. Порядок выхода фигуристок на лёд

1. Мария Мазур.

2. Камилла Нелюбова.

3. Мария Пулина.

4. Ева Зубкова.

5. Мария Елисова.

6. Арина Кудлай.

7. Вероника Яметова.

8. Елизавета Куликова.

9. Анна Ляшенко.

10. Ксения Гущина.

11. Софья Муравьёва.

12. Ксения Синицына.

13. Мария Захарова.

14. Анна Фролова.

15. Аделия Петросян.

16. Дарья Садкова.

17. Дина Хуснутдинова.

18. Алиса Двоеглазова.