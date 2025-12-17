«Уверен, мы скоро будем выступать на международной арене». Коган — перед стартом ЧР

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган перед чемпионатом России — 2026, который начинается в Санкт-Петербурге в четверг, обратился к участникам соревнований и заявил об уверенности в скором выступлении российских фигуристов на международной арене.

«Уверен, мы скоро будем выступать на международной арене. Надеюсь, что каждый из вас сможет показать и там наилучшее катание. На льду «Юбилейного» баталии начнутся уже завтра. Желаю занять то место, на которое вы рассчитываете с вашим тренером. В добрый путь», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.